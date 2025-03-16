Osmaniye - Düziçi’de çıkan orman yangınında 90 dönüm alan zarar gördü

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını, 21 saatte kontrol altına alındı. Yangında, 90 dönüm alan zarar gördü.

İlçedeki Elbeyli Köyü’nde bulunan ormanlıkta dün saat 08.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Düziçi Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına 6 arazöz, 3 su tankı ve 30 personel müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın 21 saatte kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı. Yangında 90 dönüm alan zarar gördü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Haber-Kamera:Kamil ŞEKER/DÜZİCİ,(Osmaniye),(DHA)