Osmaniye-Gaziantep karayolunda hatalı sollama kaza getirdi: 8 yaralı

Osmaniye-Gaziantep karayolunda hatalı sollama yapan otomobil, servis aracına çarptı. Kazada yan yatan servisteki 8 kişi yaralandı.

Kaza, Osmaniye-Gaziantep karayolunun 10’uncu kilometresinde meydana geldi.

İddiaya göre seyir halinde olan otomobil, önündeki aracı sollarken karşı şeritten gelen servis aracını fark etmedi.

Otomobil, sürücüsü öğrenilemeyen 80 AFC 448 plakalı servisle çarpıştı.

Kazada yan yatan servis sürüklenerek yol kenarına çıkarken, servisteki yolcular büyük panik yaşadı.

Kazada 8 kişi yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.