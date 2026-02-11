Osmaniye merkezli 6 ilde "yapay zekâlı" dolandırıcılık operasyonu: 5 kişi tutuklandı

Devlet erkanından üst düzey kişilerin görüntü ve seslerini yapay zekâ teknolojileriyle taklit ettiği ve reklamlarla sosyal medya platformları üzerinden "yatırım" vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen 5 kişi tutuklandı.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yapay zekâ kullanarak dolandırıcılık yapan kişilere yönelik Osmaniye'nin yanı sıra İzmir, Ordu, Balıkesir, Mersin ve Tekirdağ illerinde operasyon düzenlendi.

Sosyal medyada, Devlet erkanından üst düzey kişilerin ses ve görüntülerinin taklit edildiği reklamlar aracılığıyla vatandaşları "yatırım" vaadiyle dolandıran şüphelilerin banka ve finans hesaplarında toplamda 410 milyon lira işlem hacmi olduğu belirlendi.

Operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.