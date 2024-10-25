Osmaniye merkezli FETÖ operasyonu: 12 tutuklama
Osmaniye ve Hatay'da FETÖ üyeliği suçlamasıyla haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: iHA
Osmaniye ve Hatay'da FETÖ üyeliği suçlamasıyla haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye üye olma suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülere yönelik çalışma başlattı.
Osmaniye ve Hatay'ın Dörtyol ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 12 firari hükümlü yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlüler, cezaevine gönderildi.