Osmaniye - Samet Aybaba, adına düzenlenen futbol turnuvasını başlattı

Osmaniye Belediyesi tarafından Zorkun Yaylası’nda bu yıl 29’uncusu düzenlenen Çocuk Şenlikleri kapsamında organize edilen Samet Aybaba Futbol Turnuvası başladı. Zorkun Yaylası Şenlik Tepesi’nde bulunan sahada gerçekleşen turnuvanın başlama vuruşunu, Osmaniyeli ünlü teknik direktör ve eski futbolcu Samet Aybaba ile Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet birlikte yaptı. Turnuvada mücadele eden 12 takım, şampiyonluk için sahada ter dökmeye başladı.

Turnuva öncesinde Şenlik Tepesi Zorkun Yaylası Sosyal Tesisi önünde bir açılış programı düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, Belediye Başkanı İbrahim Çenet ve Samet Aybaba katılımcılara hitap etti.

Başkan İbrahim Çenet konuşmasında Osmaniye’nin yayla kültürüne vurgu yaparak, “Çocukluğu Osmaniye’de geçip de yayla geçmişi olmayan kimse yoktur. Hasanbeyli, Almanpınarı, Zorkun. Hepsi çocukluk anılarımızın bir parçası. Osmaniye’de yaşarken bir başkadır, ama ona aşık olup hizmet ederken çok daha başka. Türkiye’de yaylacılık denince akla Karadeniz gelir, ama inşallah bundan sonra Akdeniz’in incisi Osmaniye de anılacak” dedi.Çocukluğunu Zorkun Yaylası’nda geçirdiğini belirten teknik direktör Samet Aybaba ise duygusal anlar yaşadı. Samet Aybaba, “O zamanlar elektrik yoktu, löküz lamba kullanırdık. Soğuk olurdu, kazak giymeden dışarı çıkamazdık. Babam karpuzu getirir, suya atardı hemen çatlardı. Bu anıların kıymeti yıllar geçtikçe daha çok hissediliyor. Osmaniye benim için çok kıymetlidir. Her zaman söylerim; insanı kalitelidir, toprağı bereketlidir” diye konuştu.Aybaba, adının verildiği turnuva için teşekkür ederek, “Bu toprakları sakın unutmayın. Uzaklaştıkça hüzün çöker, yaklaştıkça tarif edilemez bir mutluluk sarar insanı. Bu güzel etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür eder, tüm sporcularımıza başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından Osmaniyeli ünlü teknik direktör ve eski futbolcu Samet Aybaba ile Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet başlama vuruşunu birlikte yapıp, futbol turnuvasının centilmenlik ve dostluk içerisinde geçmesini temenni ederek futbolculara başarılar diledi.Final karşılaşması sonunda dereceye giren takımlara Osmaniye Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler verilecek.(DHA)

Görüntü Dökümü

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- Futbol müsabakasından detay

- Kortej yürüyüşü mehter detay

- Katılımcılardan ve animasyon ekibinden detay

- Turnuva öncesi Samet Aybaba’nın konuşması

- Başkan İbrahim Çenet’in konuşması

- Samet Aybaba Futbol Turnuvası pankartları

- Başkan Çenet ve Samet Aybaba’nın çocuklarla tokalaşması

- Samet Aybaba’nın turnuva başlama vuruşunu yapması

- Samet Aybaba’nın çocuklara başarılar dilemesi

- Dron çekimleri

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE, (DHA)