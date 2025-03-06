Osmaniye TOKİ inşaatında iş cinayeti: Kule vinç devrildi, 1 işçi hayatını kaybetti
Osmaniye'de TOKİ deprem konutlarının inşaatında kule vincin halatının kopması sonucu vinç devrildi. Kazada operatör Bayram Çil yaşamını yitirdi.
Kaynak: ANKA
Osmaniye'de TOKİ deprem konutları inşaatında kule vincin devrilmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti.
Olay sabah saat 06.00 sularında gerçekleşti.
İddiaya göre, kule vincin halatının kopması sonucu kule vinç yapımına devam edilen inşaatın üzerine düştü.
Olayda kule vinç operatörü Bayram Çil hayatını kaybetti.