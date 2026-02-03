Osmaniye TOKİ Kura Çekimi Ne Zaman? TOKİ Osmaniye Kura Çekim Tarihi

Osmaniye’de hayata geçirilen TOKİ sosyal konut projesi için geri sayım başladı. Binlerce başvuru sahibinin merakla beklediği kura süreci, ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürecek kritik aşamalardan biri olarak öne çıkıyor. Peki Osmaniye TOKİ kura çekimi ne zaman, kura hangi tarihte ve kaç konut için yapılacak? İşte TOKİ Osmaniye kura çekim tarihi ve projeye dair tüm detaylar…

OSMANİYE TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ tarafından yapılan resmi bilgilendirmeye göre Osmaniye TOKİ kura çekimi 6 Şubat 2026 Cuma günü saat 11:00’de gerçekleştirilecek. Kura çekimi ile birlikte Osmaniye’de inşa edilecek sosyal konutların hak sahipleri netlik kazanacak.

OSMANİYE TOKİ PROJESİNDE KAÇ KONUT VAR?

Osmaniye TOKİ sosyal konut projesi kapsamında toplam 2.990 konut için kura çekimi yapılacak. Proje, dar ve orta gelirli vatandaşların uzun vadeli ve uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olmasını hedefliyor.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİNE KATILACAKLARIN İSİMLERİ AÇIKLANDI MI?

TOKİ tarafından yapılan duyuruya göre Osmaniye TOKİ kura çekilişine katılacakların isimleri ile başvurusu reddedilen adayların listesi açıklandı.

Kura listeleri ve başvuru durumu sorgulama işlemleri TOKİ’nin resmi internet sistemi üzerinden yapılabiliyor. Vatandaşlar, başvurularının kabul edilip edilmediğini ilgili ekran üzerinden kolayca kontrol edebiliyor.

OSMANİYE TOKİ KONUT FİYATLARI NE KADAR?

TOKİ sosyal konut projelerinde uygulanan ödeme planı Osmaniye’de de diğer illerle benzer şekilde yürütülüyor. Konutlarda %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor.

Osmaniye TOKİ 1+1 Konut Fiyatları

Özellik Bilgi Metrekare 55 m² Satış Fiyatı 1.800.000 TL Peşinat (%10) 180.000 TL Vade 240 Ay Aylık Taksit 6.750 TL

Osmaniye TOKİ 2+1 (65 m²) Konut Fiyatları

Özellik Bilgi Metrekare 65 m² Satış Fiyatı 2.200.000 TL Peşinat (%10) 220.000 TL Vade 240 Ay Aylık Taksit 8.250 TL

Osmaniye TOKİ 2+1 (80 m²) Konut Fiyatları

Özellik Bilgi Metrekare 80 m² Satış Fiyatı 2.650.000 TL Peşinat (%10) 265.000 TL Vade 240 Ay Aylık Taksit 9.938 TL

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILAN İLLER

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında bugüne kadar birçok ilde kura çekimi tamamlandı. Hak sahiplerinin belirlendiği iller arasında şu şehirler yer alıyor:

Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Aksaray, Ordu, Karabük, Samsun, Nevşehir, Bartın ve Elazığ.

Bu illerde yapılan kura çekimleri sonucunda toplam 148.083 vatandaş TOKİ sosyal konutlarında hak sahibi oldu.

Osmaniye TOKİ kura çekimi saat kaçta yapılacak?

Osmaniye TOKİ kura çekimi 6 Şubat 2026 tarihinde saat 11:00’de gerçekleştirilecek.

Osmaniye TOKİ kura çekiminde kaç konut için hak sahibi belirlenecek?

Osmaniye TOKİ projesi kapsamında toplam 2.990 konut için kura çekimi yapılacak.

TOKİ kura listeleri nereden sorgulanır?

Kura listeleri ve başvuru sonuçları TOKİ’nin resmi internet sistemi üzerinden sorgulanabiliyor.

Osmaniye TOKİ konutlarında ödeme planı nasıl?

Konutlarda %10 peşinat alınıyor ve kalan tutar 240 ay vade ile aylık taksitler halinde ödeniyor.

Osmaniye TOKİ kura çekimi, binlerce vatandaş için yeni bir başlangıç anlamı taşıyor. 6 Şubat 2026 tarihinde yapılacak kura ile birlikte hak sahipleri netleşecek ve Osmaniye’de sosyal konut hayali gerçeğe bir adım daha yaklaşacak.