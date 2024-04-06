Osmaniye yakıt deposunda 14 kilo 50 gram uyuşturucu çıkan aracın sürücüsü tutuklandı

Osmaniye'de, hafif ticari aracın yakıt deposu ve muhtelif yerlerine gizlenmiş 14 kilo 50 gram uyuşturucu Skunk maddesi ele geçirildi. Sürücü Aydın G., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele kapsamında otoyol üzerinde oluşturulan uygulama notasında, hafif ticari aracı durdurarak narkotik dedektör köpeğiyle arama gerçekleştirdi.

Rampa üzerine çekilen araçta yapılan detaylı aramada, yakıt deposu da dahil olmak üzere muhtelif yerlerine gizlenmiş 14 kilo 50 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alınan Aydın G., sevk edildiği mahkemede, çıkartıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.