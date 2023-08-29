Osmaniye’de 14 tutuklama

Osmaniye’de asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan yakalanan 14 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri son bir hafta içerisinde şehir genelinde farklı noktalarda oluşturulan uygulamalarda, 81 şahsı yakaladı. Şüphelilerden çift kabin kamyonet ve 1 motosiklet, 2 av tüfeği, 8 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 27 fişek, dizüstü bilgisayarı, klima seti, at arabası ve 13 parça halinde 93.51 gram muhtelif uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yakalanan şahıslar hakkında gerekli yasal işlem yapılırken, 14’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.