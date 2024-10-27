Osmaniye’de 2 noktada çıkan orman yangını söndürüldü

Osmaniye’de iki ayrı bölgede çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Hasanbeyli ilçesine bağlı kalecik mevkii ve Bahçe ilçesine bağlı Burkaçlı köyünde bulunan 2 ayrı noktada ormanlık alanda yangın başladığını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine yangın bölgesine Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve yangın ilk müdahale ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik karadan yapılan müdahale sonrası öncelikle yangın kontrol altına alındı. Daha sonra söndürüldü.

Yangın sonrası kalecik mevkiinde 3 dekarlık ve Burkaçlı köyünde 10 dekarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.