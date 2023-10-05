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Osmaniye’de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Ajans Haberleri
  • 05.10.2023 10:26
  • Giriş: 05.10.2023 10:26
  • Güncelleme: 05.10.2023 10:26
Kaynak: İHA
Osmaniye’de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Düziçi ilçesi Karacaören Mahallesi, okullar mevkiinde meydana geldi.

Nuh Çoşkun idaresindeki 06 BA 2207 otomobil ile karşı istikametten gelen Hüseyin Körkü idaresindeki 80 GD 986 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Çarpanın etkisiyle Hüseyin Körkü’nün kullandığı araç takla attı.

Kazada otomobil sürücüleri ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan Musa Çoşkun yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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