Osmaniye’de 89 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

OSMANİYE'de 89 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Toprakkale İlçesi'ne bağlı Türkmen Beldesi'nde bir eve operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda, evin alt katındaki depo bölümünde ve park halindeki minibüs içerisinde kolilere istiflenmiş halde toplam 89 bin paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Operasyon kapsamında Z.T. gözaltına altına alınarak soruşturma başlatıldı. (DHA)

