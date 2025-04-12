Osmaniye’de aç kalan ayılar, arı kovanlarına saldırdı

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde, aç kalan ayılar köye inerek arı kovanlarındaki balı yedi.

Edinilen bilgiye göre Sumbas ilçesine bağlı Çiçeklilere köyü Caferlilere mevkinde Zeki Köstü isimli köylüye ait arı kovanları, ayıların saldırısına uğradı. Aç kalan ayılar köye inerek arı kovanlarını parçalayıp içindeki balı yedi. Sabah kovanlarını parçalanmış şekilde bulan Zeki Köstü, kovanların yanında ayıya ait olan ayak izleri görünce kovanların ayılar tarafından parçalandığını anladı.

Olay sonrası maddi hasar meydana geldi.