Osmaniye’de asayiş uygulamalarında 12 kişi tutuklandı

Osmaniye’de polis ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamalarında son bir hafta içerisinde 82 şüpheli yakalandı, 12 kişi tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 13-19 Mayıs tarihleri arasında kent genelinde farklı noktalarda oluşturulan uygulamalarda, 82 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda; 5 ruhsatsız tabanca, 9 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 29 tabanca fişeği, 84,67 gram muhtelif uyuşturucu madde, 18 uyuşturucu hap, 5 Hint keneviri, 1 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Şüphelilerden 12’si tutuklanırken diğerleri serbest bırakıldı.