Osmaniye’de asfalt yüklü tankerde çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: İHA
Osmaniye’de asfalt yüklü tankerde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Düziçi mevkiinde meydana geldi. İbrahim Çoşkun idaresindeki 33 AVL 775 plakalı tankerin arka kısmında dumanların yükseldiğini farketti araçı yol kenarına çekerek 112 aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen Düziçi Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası tankerde maddi hasar meydana geldi.