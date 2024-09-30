Osmaniye’de bahçede yaralı bulunan atmaca tedavi altına alındı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde bir vatandaş evinin bahçesinde yaralı halde bulduğu atmacayı, tedavisi için Doğa Koruma ve Millî Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.

üziçi ilçesi Yarbaşı Beldesi’nde Yusuf Okur, evinin bahçesinde yaralı bir atmaca buldu.

Atmacayı bir selenin içerisine koyarak su ve yiyecek veren Okur, hayvanı teslim etmek için Osmaniye Doğa Koruma ve Millî Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Yaralı atmaca, bölgeye gelen ekipler tarafından teslim alınarak, tedavi ve iyileştirme için Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Kuşun sağlık durumu takip edilecek ve tedavisi sonrası doğal yaşam alanına salınacak.