Osmaniye’de bazı öğrenciler sınavda saniyelerle yetişti

OSMANİYE’de Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk oturumu başladı. Koşarak okula gelen bazı öğrenciler saniyelerle salona girdi.

Osmaniye'de Temel Yeterlilik Testi (TYT) için adaylar, erken saatlerden itibaren sınava girecekleri okulların önünde beklemeye başladı. Adaylar, kapıda yapılan kimlik kontrolünün ardından sınav salonlarına alındı. Sınava girenlerin yakınları ise okul bahçesinde bekledi. Fakıuşağı Mahallesindeki Anadolu Lisesinde ise bir öğrenci salon kapısı kapanmadan saniyelerle sınava yetişti. Bazı öğrencilerin ise koşarak sınav yerlerine yetişmeye çalıştığı görüldü.

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/Osmaniye, (DHA)