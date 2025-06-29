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Osmaniye’de çıkan orman yangını söndürüldü

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahale ile söndürüldü

Yurt
  • 29.06.2025 17:55
  • Giriş: 29.06.2025 17:55
  • Güncelleme: 29.06.2025 17:57
Kaynak: iHA
Osmaniye’de çıkan orman yangını söndürüldü
FOTOĞRAF: İHA

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahale ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kadirli ilçesine bağlı Sarıtanışmanlı köyünde ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangını fark edenler durumu 112 Acil Komuta Merkezi’ne bildirdi. Merkez Bölge Orman Müdürlüğüne bağlı ekipleri sevk etti.

Havadan ve karadan ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle alevler söndürülerek yangın kontrol altına alındı.

Bölgede ekiplerin soğutma çalışması sürerken yaklaşık 2 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.
Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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