Osmaniye’de devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR şarampole devrildi. Kazada araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Kaza, Bahçe ilçesi Osmaniye-Gaziantep istikameti Bahçe Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.E. idaresindeki TIR sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü N.E., Osmaniye Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bahçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.