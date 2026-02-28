Osmaniye’de eşsiz kar manzarası dron kamerasında

OSMANİYE’de etkili olan kar yağışı, dron kamerasıyla görüntülendi.

Kent merkezine yaklaşık 26 kilometre uzaklıkta bulunan bin 650 rakıma sahip Zorkun Yaylası kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Evlerin çatıları, araçların üzeri ve çam ağaçlarının dalları yağışla birlikte bembeyaz olurken, ortaya eşsiz görüntüler çıktı. Amanos Dağları'nın eteklerindeki Zorkun ve diğer yaylalara lapa lapa yağan kar izleyenlere görsel şölen oluşturdu.

Yeniden etkisini artıran kar yağışıyla birlikte oluşan bu doğal güzellikler, dronla görüntülendi.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE, (DHA)

Görüntü Dökümü

------------------------

-Zorkun Yaylası Kar yağışı DRON kamerasında detaylar

-Zorkun Yaylasındaki evlerden detay

-Yayla evleri çam ağaçları üzerine kar yağışı

-Karla kaplı amanoslardan dron detay