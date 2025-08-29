Osmaniye’de havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi kurtarıldı

Osmaniye’de havalandırma boşluğuna düşerek mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Osmaniye Palalı Süleyman Caddesi’nde üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. İş yerinin altındaki havalandırma boşluğundan kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar durumu Osmaniye Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede harekete geçti. Ekipler, özel ekipman yardımıyla dar alanda mahsur kalan yavru kediyi güvenle çıkardı.

Kurtarılan kedi sağlık kontrolü için veterinere teslim edilirken, çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine teşekkür etti.