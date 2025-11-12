Osmaniye’de iki ayrı otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var

Osmaniye’de kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında D-400 kara yolu Kanlıgeçit rampaları Düziçi kavşağı civarında meydana geldi.

Antep istikametinden Osmaniye yönüne seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 GZE 227 plakalı yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak, devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Osmaniye ve Düziçi’ndeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis, Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

TAŞOLUK TÜNELİ'NDE KAZA: 5 YARALI

Öte yandan gece saatlerinde bir kaza da TAG Otoyolu'nda bulunan Taşoluk Tüneli'nde meydana geldi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde tünelde yolcu otobüsü ile TIR'ın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, Gaziantep-Adana-Tarsus (TAG) Otoyolu’nun Düziçi ilçesi sınırlarında bulunan Taşoluk Tüneli içinde meydana geldi.

Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 27 ATL 878 plakalı yolcu otobüsü ile 73 ABN 524 plakalı TIR, belirlenemeyen bir nedenle tünel içinde çarpıştı.

Kazada, otobüste bulunan 5 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolda bir süre ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.