Osmaniye’de kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 kişi yakalandı
Kaynak: İHA
Osmaniye’de farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 kişi, jandarma ekiplerince yakalanıp cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 şüphelinin saklandığı adresleri belirledi.
Şüphelilerin adreslerine baskın yapan jandarma; T.D. ,G.K. ve İ.Y.’yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildiler.
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