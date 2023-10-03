Osmaniye’de kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi
Kaynak: İHA
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde öğle saatlerinde etkili olmaya başlayan kuvvetli yağış sonrası su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı.
Düziçi ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak yağış şiddetini artırdı. Bazı yollarda oluşan su birikintileri, trafikte aksamaya yol açtı.
Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Düziçi, Kurtuluş Mahallesi’nde bulunan bir apartmana yıldırım düştü.
Düziçi Belediyesi ekipleri, ilçedeki caddelerde oluşan su birikintisinin tahliyesi için çalışma başlattı.