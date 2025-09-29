Osmaniye’de KYK yurdundaki öğrencilerden eylem: Yurt yönetimine istifa çağrısı
Osmaniye’de bulunan Cebelibereket Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, yurtta sıcak suyun akmaması, asansörlerin çalıştırılmaması gibi sorunlar nedeniyle eylem düzenledi. Öğrenciler, yurt yönetimini istifaya davet etti.
Kaynak: ANKA
Osmaniye’de bulunan Cebelibereket Erkek Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler, yurttaki sorunları gerekçe göstererek yönetimi protesto etti.
Yurt önüne çıkan öğrenciler, alkış ve sloganlarla yurt yönetimine tepkilerini dile getirdi.
Öğrenciler sıcak suların günlerdir akmadığını, klimaların ve asansörlerin çalışmadığını, internet bağlantısında da sürekli kesintiler yaşandığını belirtti.
Temel ihtiyaçlarının karşılanmamasına tepki gösteren öğrenciler, yurt yönetimini görevi ihmal etmekle suçlayarak istifa çağrısı yaptı.