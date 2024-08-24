Osmaniye’de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Osmaniye'de Böcekli Beldesi Kürt Mahmutlar Mahallesi’nde, 14.30 sıralarında başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı.

Dumanı ve alevleri fark eden çevre sakinleri, durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye aracı ve arasöz, yangını kontrol altına aldı.

Yangında yaklaşık 10 hektarlık makilik alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.