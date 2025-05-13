Osmaniye’de minibüs ile ticari araç çarpıştı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde minibüs ile ticari aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Düziçi ilçesine bağlı Bostanlılar köyü Göller Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Göller Mahallesi yolunda seyir halinde olan minibüs ile ticari aracın çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazanın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 1 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.