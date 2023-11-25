Osmaniye’de motosikletin çarptığı engelli hayatını kaybetti
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde motosikletin çarptığı engelli bir kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Kaza, akşam saatlerinde Düziçi ilçesine bağlı Şehit Ali Gökçe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.E.Ç. yönetimindeki motosiklet caddede seyir halindeyken, yolun karşısına geçmeye çalışan engelli Levent Ceren’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Ceren olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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