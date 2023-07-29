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Osmaniye’de orman yangını, büyümeden söndürüldü

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden ekiplerin zamanında müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Ajans Haberleri
  • 29.07.2023 17:20
  • Giriş: 29.07.2023 17:20
  • Güncelleme: 29.07.2023 17:21
Kaynak: İHA
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Osmaniye’de orman yangını, büyümeden söndürüldü

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden ekiplerin zamanında müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. 

İHA'nın aktardığına göre, İlçeye bağlı Kuşcu köyü mevkiinde elektrik şaft merkezinde trafo patlaması orman yangınına neden oldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye Orman İşletmeye bağlı arazözler, itfaiye, jandarma ekipleri sevk edildi. Karadan gönderilen ekiplerin müdahalesine helikopterde havadan destek verdi, yangın çok daha fazla büyümeden kısa sürede söndürüldü. 

Bölgede 20 kişilik ekiple soğutma çalışmaları sürerken yaklaşık bir dekarlık alanın zarar gördüğü belirlendi. 

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