Osmaniye’de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı



Kaza, Düziçi -Osmaniye karayolu kanlı geçit kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 06 EBY 347 plakalı kamyonet ile 33 ATR 52 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle refüje çarparak takla atana otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin müdahalesi ile araçta bulunan 3 kişi araçtan çıkartıldı. Olay yerinde bulunan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağırıldı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Yaralanan şahıslara yapılan müdahale sonrasında olay yerinde hazır bulunan Ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.