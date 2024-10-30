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Osmaniye’de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 30.10.2024 23:55
  • Giriş: 30.10.2024 23:55
  • Güncelleme: 30.10.2024 23:55
Kaynak: İHA
Osmaniye’de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı


Kaza, Düziçi -Osmaniye karayolu kanlı geçit kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 06 EBY 347 plakalı kamyonet ile 33 ATR 52 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle refüje çarparak takla atana otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin müdahalesi ile araçta bulunan 3 kişi araçtan çıkartıldı. Olay yerinde bulunan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağırıldı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Yaralanan şahıslara yapılan müdahale sonrasında olay yerinde hazır bulunan Ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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