Osmaniye’de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Osmaniye’de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Düziçi ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi Sanayi Kavşağı’nda meydana geldi.

Hüseyin A. idaresindeki 80 AEG 342 plakalı otomobilin karşı yönden gelen motorsikletle çarpışması sonucu motorsiklet sürücüsü yaralandı. Olayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.