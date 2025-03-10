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Osmaniye’de otomobil refüje çıktı: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 10.03.2025 20:56
  • Giriş: 10.03.2025 20:56
  • Güncelleme: 10.03.2025 20:56
Kaynak: İHA
Osmaniye’de otomobil refüje çıktı: 1 yaralı

Osmaniye’de kontrolden çıkan otomobilin refüje çarpması sonucu sürücü yaralandı.
Kaza, Bahçe ilçesi sanayi bölgesinde meydana geldi. Emre D. idaresindeki 79 ABY 706 plakalı Opel Insıgnıa marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Emre D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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