Osmaniye’de otomobil şarampole devrildi: 1’i ağır 3 yaralı
Kaynak: İHA
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza, TAG Otoyolu Gaziantep-Osmaniye istikameti, Düziçi Yarbaşı Viyadükü mevkiinde meydana geldi. 34 AFK 01 plakalı otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.