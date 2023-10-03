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Osmaniye’de otomobil şarampole devrildi: 1’i ağır 3 yaralı

Ajans Haberleri
  • 03.10.2023 17:08
  • Giriş: 03.10.2023 17:08
  • Güncelleme: 03.10.2023 17:08
Kaynak: İHA
Osmaniye’de otomobil şarampole devrildi: 1’i ağır 3 yaralı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, TAG Otoyolu Gaziantep-Osmaniye istikameti, Düziçi Yarbaşı Viyadükü mevkiinde meydana geldi. 34 AFK 01 plakalı otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. 

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