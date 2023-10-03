Osmaniye’de otomobil TIR'a arkadan çarptı: 1 yaralı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde seyir halindeki otomobilin aynı yönde giden TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Gaziantep-Osmaniye TAG otoyolu Düziçi gişeleri bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 34 BNL 082 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünü direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde ilerleyen TIR'a arkadan çarptı.

Kazaya gören sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık görevlilerine teslim etti.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Osmaniye Devlet Hastanes'ine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.