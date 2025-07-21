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Osmaniye’de otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 21.07.2025 12:27
  • Giriş: 21.07.2025 12:27
  • Güncelleme: 21.07.2025 12:27
Kaynak: İHA
Osmaniye’de otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Bahçe ilçesi Devlet Bahçeli Bulvarı üzerinde meydana geldi. Harun K. idaresindeki 06 KE 696 plakalı otomobil ile Metehan E. yönetimindeki 80 AGK 467 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla Bahçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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