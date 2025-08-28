Osmaniye’de otomobillerin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Osmaniye’de iki otomobilin karıştığı kazada 1 ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçe ilçesi D-400 karayolu Ayran mevkiinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa E. idaresindeki 10 LF 293 plakalı otomobil, sürücüsü öğrenilemeyen 80 AN 541 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 1 ağır 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Bahçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan kişinin Osmaniye Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.