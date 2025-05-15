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Osmaniye’de sağanak hayatı felç etti

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle su taşkınları meydana geldi.

Güncel
  • 15.05.2025 20:14
  • Giriş: 15.05.2025 20:14
  • Güncelleme: 15.05.2025 20:15
Kaynak: İHA
Osmaniye’de sağanak hayatı felç etti

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde aniden başlayan ve etkisini giderek artıran sağanak hayatı felç etti.

Yağış nedeniyle su taşkınları meydana gelirken, yollar göle döndü. Bazı mahallelerde ev ve iş yerlerini su basarken, vatandaşlar kendi imkanlarıyla evlerine dolan suyu tahliye etmeye çalıştı.

İhbarların ardından harekete geçen polis, AFAD ve itfaiye ekipleri, mahsur kalan vatandaşları ve araçları kurtarmak için çalışma yaptı.

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