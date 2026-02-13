Osmaniye’de sağanak ve fırtına: Ağaçlar devrildi, yollar su altında kaldı

Osmaniye'de sağanak ve kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fakıuşağı Mahallesi'nde kuvvetli rüzgar nedeniyle yan yatan ağaçlar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kesilerek kaldırıldı.

Devlet Bahçeli Bulvarı ile Musa Şahin Bulvarı kavşağının yan sokağında su birikintisi içinde kalan motosikletli, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Su içinde kalan araçlar da ekiplerin çalışmasıyla güvenli alanlara çekildi. İtfaiye erleri, araçlarında mahsur kalan vatandaşları sırtında taşıyarak güvenli bölgeye götürdü.

Valilik'ten yapılan meteorolojik uyarıda, 13 Şubat 2026 Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Osmaniye genelinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtilerek, sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Belediye ile AFAD ve DSİ’ye ait ekiplerin sahada teyakkuz halinde oldukları bildirildi.

Öte yandan Cemalpaşa Mahallesi'nde heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan sokak ise belediye ekiplerinin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.