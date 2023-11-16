Osmaniye’de servis minibüsü kaza yaptı: 2 yaralı

Osmaniye’de içinde yolcu bulunmayan Isuzu marka işçi servisi, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Osmaniye Erzin Eski yolu Akyar köyünde meydana geldi. Osmaniye’den Erzin istikametine seyir halinde olan Murat O. idaresindeki içerisinde yolcusu bulunmayan Isuzu marka minibüs, iddiaya göre yolda başka bir otomobilin sıkıştırması sonucu kontrolünden çıkarak yolun sol tarafında bulunan zeytin bahçesine devrildi.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Murat O. ve kardeşi Ali O. ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi. Araç, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.