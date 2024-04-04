Osmaniye’de seyir halindeki minibüs yandı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinden seyir halindeki minibüs yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Gaziantep-Tarsus (TAG )Otoyolu Düziçi mevkii Osmaniye istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 43 AFF 085 plakalı halı yüklü Volkswagen marka minibüs, seyir halindeyken bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü emniyet şeridinde aracı durdurarak itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Düziçi Belediyesi İtfaiye ekiplerince yangın büyümeden söndürüldü.

Yangında minibüs içeresinde bulunan halılar kullanılmaz hale gelirken araç metal yığınına döndü.