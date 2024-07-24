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Osmaniye’de şiddetli fırtına: Çatılar uçtu, yollar göle döndü

Osmaniye’de etkili olan fırtına ve yağışlı hava hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte yollar göle dönerken, fırtına iş yerlerinin çatısını uçurdu.

Güncel
  • 24.07.2024 18:21
  • Giriş: 24.07.2024 18:21
  • Güncelleme: 24.07.2024 18:25
Kaynak: İHA
Osmaniye’de şiddetli fırtına: Çatılar uçtu, yollar göle döndü
AA

Osmaniye'de etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, bir iş merkezinin çatısı uçtu.

Meteoroloji, Osmaniye ve çevre iller için yağış uyarısında bulunmuştu. Kent merkezinde öğleden sonra etkili olan fırtına, beraberinde yağmuru da getirdi. Yağışla birlikte yollar göle dönerken, fırtına iş yerlerinin çatısını uçurdu. Göle dönen caddelerde araç sürücüleri ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

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