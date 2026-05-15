Osmaniye’de şiddetli yağış etkili oldu: Tarım arazileri sular altında kaldı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesi ile Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesi arasındaki kara yolu, yoğun yağışın ardından derelerin taşması sonucu ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgilere göre, Kale Deresi, Buzağı Kayası mevkisi, Balıklıağa Deresi ve Andırın Suyu Deresi’nin taşması sonucu yolda su birikintileri oluştu ve bazı bölgelerde ulaşım tamamen durdu.

Taşkın nedeniyle çevredeki birçok tarım arazisi ve araç sular altında kaldı, bazı evleri de su bastı.