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Osmaniye’de sulama kanalına giren 3 gençten biri kayboldu

Ajans Haberleri
  • 03.08.2023 17:14
  • Giriş: 03.08.2023 17:14
  • Güncelleme: 03.08.2023 17:15
Kaynak: İHA
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Osmaniye’de sulama kanalına giren 3 gençten biri kayboldu

Osmaniye’de serinlemek için Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına giren 3 gençten 2’si kurtarıldı, biri suda kayboldu.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye’nin Kesmeburun köyünde sulama kanalına giren Suriyeli 3 genç akıntıya kapıldı.

Gençlerden biri kendi imkanlarıyla sudan çıkarken, ikisi sürüklenmeye devam etti. Bu sırada akıntıya kapılan gençlerden biri, çevredeki köylüler tarafından suya ip atılarak kurtarıldı, diğeri gözden kayboldu.

Vatandaşlarca kurtarılan genç, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Akıntıya kapılarak kaybolan ve isminin Muhammed Musullu (22) olduğu öğrenilen gence ulaşmak için Osmaniye Belediyesi itfaiyesine bağlı dalgıçların çalışması sürüyor. 

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