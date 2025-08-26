Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Osmaniye’de tünelde zincirleme kaza: 2 yaralı

Ajans Haberleri
  • 26.08.2025 18:25
  • Giriş: 26.08.2025 18:25
  • Güncelleme: 26.08.2025 18:25
Kaynak: İHA
Osmaniye’de tünelde zincirleme kaza: 2 yaralı

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde tünel içerisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araç hasar gördü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Bahçe ilçesi Kızlaç Tüneli’nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tır ile otomobil çarpıştı. Kazanın ardından arkadan gelen araçlar da duramayarak birbirine çarptı. Zincirleme kazada 2 kişi yaralandı, toplam 5 araçta maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler kaza alanında güvenlik önlemleri alırken, otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

BirGün'e Abone Ol