Osmaniye’de uyuşturucu operasyonlarında 30 tutuklama

Osmaniye’de polisin farklı zamanlarda uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda farklı türde uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan 30 kişi tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 1-30 Kasım tarihleri arasında uyuşturucu madde ticareti yapanlara ve kullananlara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 156 kişi gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, 55 kilo 370 gram skunk, 904 adet sentetik hap, 511 gram bonzai, 137 gram metamfetamin, 62,98 gram fubinica, 39,73 gram eroin, 16,33 gram esrar, 3 adet hassas terazi, 1’er adet ruhsatsız tüfek ve tabanca ile 30 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 14 bin 580 Türk Lirası’na el konutlu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 30’u çıkarıldıkları adliyede tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.