Osmaniye’de yaralı karaca tedavi altına alındı

OSMANİYE’de Amanos Dağları eteklerindeki Ürün Yaylası yakınlarında, araç çarpması sonucu yaralandığı tahmin edilen bir karaca tedavi altına alındı.

Yol kenarında yaralı halde bulunan karacaya, bölgeden geçen iki motosikletli vatandaş yardım etti. Hayvanın yaralı olduğunu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaralı karacayı alarak Yaban Hayvanı Acil İlk Müdahale Merkezi’ne götürdü. Burada veteriner hekim tarafından muayenesi yapılan karacanın bakım ve tedavisinin ardından iyileşmesi durumunda yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı bildirildi.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE, (DHA)