Osmaniye’de yolcu otobüsü yandı
Adıyaman’dan Mersin’e giden bir yolcu otobüsü bilinmeyen nedenle alev aldı. Şoför, yolcuları tahliye ederken yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı olayda otobüs kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: DHA
Osmaniye’de seyir halindeyken alev alan otobüsteki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Adıyaman'dan Mersin'e giden 02 AG 474 plakalı yolcu otobüsü saat 04.00 sıralarında Tarsus-Adana Gaziantep Otoyolu Toprakkale gişelerini geçtikten sonra bilinmeyen nedenle alev aldı.
Alevleri fark eden şoför, aracı emniyet şeridinde durdurup, yolcuları tahliye etti.
İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itafiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Otobüsün kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı