Osmaniye’de yolcu otobüsü yandı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE’de seyir halindeyken alev alan otobüsteki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Adıyaman'dan Mersin'e giden 02 AG 474 plakalı yolcu otobüsü saat 04.00 sıralarında Tarsus-Adana Gaziantep Otoyolu Toprakkale gişelerini geçtikten sonra bilinmeyen nedenle alev aldı. Alevleri fark eden şoför, aracı emniyet şeridinde durdurup, yolcuları tahliye etti. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 3 araç ve 9 personel ile müdahale eden ekipler, yaklaşık 18 ton su ve köpük kullanıp alevleri söndürdü. Otobüsün kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)

