Osmaniye’deki orman yangını kontrol altına alındı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin, karadan ve havadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Düziçi’nin Üzümlü Mahallesi’nin bulunduğu alanda orman yangını çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye giden Düziçi Orman İşletme Müdürlüğü ve Düziçi Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Zorlu arazi şartlarında yangına 12 arazöz, 3 su ikmal aracı, 24 helikopter, 85 personel ile müdahale edildi.

Yangın 2 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, yangında yaklaşık 20 dekar örtülü alanın yandığı belirlendi.