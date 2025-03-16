Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını, vatandaşlar, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Düziçi ilçesi Elbeyli köyü kıllık mevkiinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden yurttaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, yurttaşlar ve ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında 90 dönüm örtülü alan ve zeytin ağaçları zarar gördü.

Son günlerde Düziçi ilçesinde çıkan orman yangınlardan dolayı yurttaşlar tepki gösterdi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.